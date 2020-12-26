Песков сообщил, что помогло достичь мирных договорённостей по Карабаху

https://static.news.ru/photo/a4fa0dca-483a-11eb-931a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Дружественные отношения с руководством Азербайджана и Армении помогли президенту РФ Владимиру Путину достичь мирных договорённостей по Нагорному Карабаху, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Только поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этом урегулировании, — сказал представитель Кремля в эфире «России 1».

По словам представителя Кремля, Путин лично занимался этим вопросом и «много-много дней провёл с телефонной трубкой в руке».

Песков сообщил, что в это время президент РФ вёл также переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, отметив, что именно Россия и Турция являются «крупнейшими игроками, которые могут поспособствовать стабильности и безопасности в регионе».

Как писал NEWS.ru, военнослужащие турецкой армии в январе 2021 года приступят к службе в совместном с РФ наблюдательном центре по Нагорному Карабаху. Группа турецких военных под командованием бригадного генерала уже направилась в Азербайджан.

1 декабря Минобороны Турции сообщало, что Анкара и Москва договорились о создании совместного центра наблюдения и контроля за режимом перемирия в Нагорном Карабахе. Представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявлял, что мониторинговый центр будет создан на территории Азербайджана, в него войдёт равнозначное число военнослужащих из Турции и РФ.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям соглашения военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.