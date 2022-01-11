Песков: РФ не участвует в разговорах о возможном перевороте в Узбекистане

Россия не принимает участия в разговорах о якобы возможной попытке подготовки государственного переворота в Узбекистане на фоне событий в Казахстане, о потенциальном риске которого ранее говорил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. По его словам, это тема для диалога между Минском и Ташкентом.

Скорее, это тема для общения между Минском и Ташкентом, и мы в этом ракурсе не принимаем участия в разговорах, — отметил Песков.

Ранее на онлайн-саммите ОДКБ, посвящённом ситуации в Казахстане, Лукашенко заявил, что ситуация в Казахстане показывает наличие внешнего фактора с «вполне известным сценарием», при этом ещё присутствует и внутренний фактор, а фамилии тех, кто стоит за организацией беспорядков в Казахстане, в будущем будут известны.

Также он предостерёг Узбекистан, отметив, что эта страна в первую очередь должна извлечь уроки из казахстанского кризиса. Лукашенко подчеркнул, что, по информации Минска, взгляды внешних организаторов кризиса в Казахстане будут прежде всего брошены на Ташкент. Белорусский лидер добавил, что на границе с Казахстаном скопилось немало террористов.