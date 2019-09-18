https://static.news.ru/photo/c06c15d0-dad1-11e9-b8f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдвижение Украиной дополнительных условий для подписания «формулы Штайнмайера» является нарушением заключённых ранее договорённостей.

Песков подчеркнул, что поведение представителей Киева 18 сентября на встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе ещё раз доказывает, что саммиту «нормандской четвёрки» должна предшествовать подготовительная работа.

Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин: что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной, и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу, — приводит слова пресс-секретаря ТАСС .

Песков также заметил, что выдвижение Украиной условий для подписания «формулы» является новостью для всех стран, ранее выразивших своё согласие с документом. По словам пресс-секретаря, пока трудно предсказать, как действия Киева повлияют на дальнейшее развитие ситуации.

«Формула Штайнмайера» представляет собой инициативу экс-министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о предоставлении особого статуса Донбассу.

Как ранее информировал News.ru, представители Украины отказались подписывать документ на встрече Контактной группы в Минске 18 сентября, поставив под угрозу проведение саммита «нормандской четвёрки».