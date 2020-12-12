Песков прокомментировал инцидент с возобновлением огня в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/d3aba08c-3df6-11eb-8ce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Нагорном Карабахе «имела место тревожная ситуация», однако её удалось оперативно урегулировать.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у президентской администрации информация о нарушении перемирия в Карабахе, передаёт РИА Новости. Песков отметил, что данных мало, но российская сторона внимательно следит за всеми событиями в регионе. Пресс-секретарь подчеркнул, что инцидент с возобновлением огня стал дополнительной нагрузкой для российских миротворцев.

Это вся информация, которую мы можем предоставить. Действительно, имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована, — резюмировал Песков.

12 декабря в Минобороны Азербайджана заявили, что были вынуждены ответить на провокационные действия армянской стороны в Нагорном Карабахе. Силы Службы госбезопасности (СГБ) страны провели вынужденную антитеррористическую операцию в окрестностях посёлка Гадрут, сообщили в оборонном ведомстве. 13 декабря командующий российскими миротворцами в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов констатировал нормализацию обстановки, писал NEWS.ru.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Азербайджанские и армянские военные остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В регион были введены российские миротворцы для контроля режима прекращения огня.