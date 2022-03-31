Песков оценил возможность референдума о присоединении Южной Осетии

Россия не предпринимала никаких юридических и иных действий в связи с намерением Южной Осетии провести референдум о вхождении в состав РФ, и руководство страны не имеет чёткой позиции по этому поводу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. В то же время мнение населения Южной Осетии по этому вопросу нельзя не уважать.

В данном случае речь идёт о выражении мнения народа Южной Осетии. Мы с уважением к этому относимся, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в её состав. Глава республики также допустил, что в случае вхождения Южной Осетии в состав России она могла бы объединиться с Северной Осетией.

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева заявила, что все юридические процессы, необходимые для присоединения Южной Осетии к России, пройдут после 10 апреля. В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предположил, что референдум, на котором жители Южной Осетии выскажутся по вопросу о вхождении в состав России, может пройти в мае или июне этого года.