Песков объяснил, почему Путин не может повысить Лукашенко в звании

Президент России Владимир Путин не может повысить своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в звании, так-как тот является гражданином другого государства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Накануне Лукашенко рассказал, что Путин пообещал повысить его в звании до полковника, но до сих пор не сдержал обещание.

Потому что Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Белоруссии. Это две разные страны. И президент РФ не имеет права присваивать воинские связи в ВС другого государства, — сказал представитель Кремля.

6 февраля в интервью Владимиру Соловьёву Лукашенко рассказал, что служил в Советской армии и пошутил, что до сих пор ждёт звания полковника.

Лукашенко также сообщил, что Белоруссия и Российская Федерация дадут совместный ответ в случае, если Украина начнёт войну против Донбасса. Он добавил, что Москва и Минск нарисовали красные линии, а если кто-то их переступит, «то получит».

Песков, в свою очередь, отметил, что ему неизвестно о планах создания объединённого командования войск России и Белоруссии. По его словам, информацию об этом, вероятно, следует понимать фигурально.