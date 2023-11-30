Песков не согласился, что у России с Арменией натянутые отношения Песков: мы продолжим развивать союзнические отношения с Арменией

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился, что у России с Арменией в последнее время натянутые отношения, передает ТАСС. Во время брифинга он отметил, что у Еревана и Москвы дружеские отношения и страны в дальнейшем готовы их развивать. Поводом для комментария стало подписание программы сотрудничества Армении и Великобритании в сфере обороны на 2023–2024 годы.

Армения — это суверенная страна, которая развивает свои отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным. У нас с Арменией свои отношения, и, безусловно, Армения дружественная страна, наш союзник, и мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений, — сказал Песков.

Ранее лидер Демократической партии Армении Арам Саргсян заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда взяли курс на полный разворот в сторону Запада. Он подчеркнул, что армянская оппозиция намерена принимать меры, так как власти республики ни от кого не получали мандат на отдаление от России.

24 ноября Пашинян заявлял, что армянская сторона считала и считает Россию дружественной страной. По его словам, Ереван будет делать все, чтобы отношения с Москвой выстраивались на взаимном уважении.