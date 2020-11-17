Песков назвал основные итоги договорённостей по Карабаху

https://static.news.ru/photo/8e9f4b0c-28ba-11eb-8fb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adrien Vautier/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал итоги трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху. По его словам, самым ценным является прекращение боевых действий и отсутствие новых жертв.

Нужно обращаться к военным экспертам, но, прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут, — цитирует его РИА Новости.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

Войска Армении и мирное население покидают Кельбаджарский район в Карабахе. Баку согласился предоставить отсрочку для Еревана на вывод войск из региона. Она составит 10 дней, до 25 ноября.

Как ранее писал NEWS.ru, госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Основной повесткой диалога была ситуация в Карабахе. Политики признали роль России, действия которой привели к прекращению огня в регионе. Однако не все детали мирного соглашения оказались им ясны.