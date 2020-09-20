Песков: диалог президентов России и Белоруссии весьма доверителен

https://static.news.ru/photo/36b81564-fb28-11ea-9bd7-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал диалог президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко как весьма доверительный.

Диалог этот весьма доверительный и вместе с тем он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений, — сказал Песков в эфире «России 1».

Он отметил, что Путин и Лукашенко «имеют давнюю историю своего диалога». Песков напомнил, что общению президентов всегда предшествуют переговоры делегаций двух стран.

Поэтому детали все были подготовлены и все были проработаны для того, чтобы уже президенты обсудили их на высшем уровне, — объяснил он.

Российская делегация побывала в Минске с официальным визитом 3 сентября. Стороны обсуждали снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в энергетике, промышленности, здравоохранении, культуре и спорте. По итогу встречи сообщалось о достижении всех договорённостей по оплате энергоносителей, также заявлялось о прогрессе в переговорах о будущем Союзного государства.

14 сентября Лукашенко и Путин встретились в Сочи. Это была их первая встреча с момента прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов. Они обсуждали ключевые темы двусторонних отношений. Переговоры президентов проходили в основном тет-а-тет и длились около четырёх часов.

Переговоры между первыми лицами Москвы и Минска активизировались на фоне массовых акций протеста в Белоруссии. Демонстранты считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Акции протеста часто заканчиваются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы.

Сам Лукашенко считает, что протесты инспирированы извне, «кукловоды» находятся на Западе — в частности в США, писал NEWS.ru.