Первый президент Украины предложил провести референдум о федерализации

https://static.news.ru/photo/b41564cc-c78d-11ea-8cd9-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Zuma\TASS

На Украине усиливаются центробежные тенденции и противостояние центра и регионов. Эта ситуация несовместима с унитарной формой государственного устройства, закреплённой в конституции страны.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в ходе торжественного заседания Верховной рады, посвященного 30-летию независимости. Как передаёт «Новый день», бывший глава государства призвал региональных политиков не бороться с центром сомнительными методами, а вынести вопрос о федерализации на референдум.

Мы не можем мириться с тем, что в обществе назревает противостояние центра и регионов — региональной элиты. Поверьте, это опасная тенденция. Она может расшатать мощь нашей страны. К тем, кто это делает, у меня просьба: сначала посоветуйтесь с народом, измените конституцию — хочет народ федерацию или унитарное государство, — заявил Кравчук.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский также выступил в Раде по случаю годовщины независимости. Как писал NEWS.ru, глава государства призвал украинцев объединяться перед лицом так называемой «российской агрессии». По словам Зеленского, граждане страны должны показать единство «как 30 лет назад».