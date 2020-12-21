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Первый президент Украины ответил на заявления Путина по Донбассу

11:17, 21 декабря 2020 3 194
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Россия саботирует любые обсуждения и инициативы Киева в рамках Трёхсторонней контактной группы по Донбассу, требуя пересмотра статуса региона, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. Такими словами он ответил на заявления президента России Владимира Путина о том, что власти Украины до сих пор почти ничего не сделали для урегулирования политической ситуации в восточной части страны.

Кравчук подчеркнул, что Киев регулярно поднимает важные вопросы для разрешения сложившейся ситуации, однако любые предложения украинских властей в рамках Трёхсторонней контактной группы сталкиваются с блокировками со стороны РФ, которая в свою очередь требует признать особый статус территорий самопровозглашённых ДНР и ЛНР, пишет Lenta.ru.

Мол, будет отменён закон о местных выборах — мы будем рассматривать этот вопрос, это прямо говорилось с экрана, — сказал экс-президент.

Ранее во время ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что политики на Украине приходят к власти под лозунгом урегулирования ситуации на Донбассе, но на деле вынуждены оглядываться на националистические силы, и процесс практически не продвигается. 

Путин напомнил, что в рамках «нормандского формата» была достигнута договорённость о прекращении боевых действий. Но при этом ничего не изменилось с точки зрения социальной сферы и экономики, писал NEWS.ru.

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