Первый президент Казахстана остался без госохраны Первого президента Казахстана Назарбаева лишили государственной охраны

Фото: kremlin.ru

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев остался без государственной охраны. Действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ и утвердил новую редакцию положения о Службе госохраны Республики Казахстан, сообщает EADaily со ссылкой на портал «Электронный контрольный банк НПА РК».

Как уточняет издание, государственная охрана до этого должна была пресекать правонарушения, посягающие на жизнь, здоровье, права, свободы, личное достоинство и собственность экс-президента. Также в ее обязанности входили охранные мероприятия по обеспечению безопасности других бывших должностных лиц и объектов. После подписания указа эти положения утратили силу.

Поправки были приняты в связи с отменой Конституционного закона РК «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)». Лишение Назарбаева особого статуса в 2023 году одобрил парламент, а позже закон был подписан Токаевым.

В марте 2023 года Назарбаев впервые появился на публике после перенесенной операции на сердце. Он проголосовал на внеочередных выборах депутатов мажилиса (нижней палаты парламента) и маслихатов (местных представительных органов) всех уровней.