Первый президент Армении: весь мир считает Карабах частью Азербайджана

https://static.news.ru/photo/5bae7a0a-ce6f-11eb-93dc-96000091f725_660.jpg Левон Тер-Петросян Фото: Wikimedia

Слова бывшего армянского лидера Роберта Кочаряна о «возвращении Гадрута и Шуши» — это обещание новой войны. Такая позиция может привести к проблемам. Об этом в эфире Общественного телевидения заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян. Его слова приводит информационное агентство NEWS.am.

Как отметил политик, подобные намерения могут привести к проблемам. Он подчеркнул, что на территории Гадрута и Шуши находятся войска Азербайджана. Следовательно, «возвращение» этих земель возможно только в случае войны. То есть Кочарян обещает снова развязать войну.

Кто заставит Азербайджан уйти? Весь мир считает Карабах частью Азербайджана. Он восстановил лишь часть, никто не осудил Азербайджан. Таков закон этого мира. Нас заставят согласиться с тем, чтобы Карабах стал частью Азербайджана. От нас уже ничего не зависит, всё закончилось, — подчеркнул Тер-Петросян.

Политик добавил, что Армению так или иначе заставят подписать договор с Азербайджаном. И речь здесь идёт о мировых законах и принципах ООН, в основе которых лежит территориальная целостность стран.

Сверхдержавы могут себе позволить нарушить этот принцип, а маленькие страны нет, — отметил бывший президент.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал, что страна должна серьёзно углубить военное сотрудничество с Российской Федерацией на фоне политики Азербайджана.

По его мнению, Армении нужно ответить на вызовы при помощи углубления военного и стратегического сотрудничества с Россией.