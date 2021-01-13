Первый энергоблок БелАЭС выведен на максимальную мощность

https://static.news.ru/photo/d51bacc8-5575-11eb-8171-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство энергетики Республики Беларусь/minenergo.gov.by

Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики страны.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности. Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания, — говорится в сообщении.

Отмечается, что после успешного завершения испытаний будет проведено комплексное опробование оборудования, а также систем энергоблока на номинальной мощности. Если процедура пройдёт успешно, тогда приёмочная комиссия в установленном порядке примет энергоблок в промышленную эксплуатацию.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия с запуском первого энергоблока БелАЭС сможет экономить на покупке газа около $750 тысяч в сутки. Об этом рассказал премьер-министр республики Роман Головченко.

Атомная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт является российско-белорусским проектом. Она возведена неподалёку от города Островец в Гродненской области. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Предполагается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.