Первая партия вакцины «Спутник V» поступит в Белоруссию в 2021 году

https://static.news.ru/photo/2f7e19d4-4875-11eb-8ec6-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев рассказал, что первая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступит в Белоруссию в начале 2021 года.

Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации, — рассказал Мезенцев в эфире белорусского телеканала СТВ.

Посол поблагодарил белорусских санитарных врачей, которые оценили эффективность и успешность экспериментов по апробации вакцины и выдали 21декабря документы на регистрацию препарата в Белоруссии. Глава Минздрава республики Дмитрий Пиневич заявлял, что вакцинация российским препаратом начнётся в январе.

Белоруссия стала первой зарубежной страной, где стартовали испытания «Спутник V» после регистрации препарата на территории России. В пятницу, 25 декабря, Мезенцев заявил, что переговоры между российскими и белорусскими фармацевтическими компаниями и производителями вакцины по вопросу производства «Спутник V» в Белоруссии проходят успешно.