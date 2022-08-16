Переговорное закулисье: что стоит за тайными контактами Анкары и Еревана? Армянская оппозиция вставляет палки в колеса переговоров с Турцией. Удастся ли ей сорвать процесс?

Фото: Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

В последнее время турецкие СМИ пестрят сообщениями о начале нового этапа в отношениях республики с Арменией. По информации проправительственной газеты Hürriyet, спецпредставители двух стран помимо четырех официальных встреч в Москве и Вене провели более 500 телефонных разговоров, о которых ранее нигде не сообщалось. Такое число контактов и отсутствие при этом каких-либо значимых подвижек в диалоге говорят о том, что противоречия между сторонами все еще сохраняются. Впрочем, это неудивительно: турецкие власти дают четко понять, что их отношения с Ереваном напрямую зависят от армяно-азербайджанского трека, где пока что остается множество проблем. Анкара всячески пытается посадить армянскую сторону за стол переговоров, чтобы наконец-то наладить мирную жизнь на Южном Кавказе. Однако армянская общественность к этим усилиям относится скептически. В Армении опасаются, что полное урегулирование споров будет означать принятие поражения и невозможность взять реванш за Карабах.

Прорыв изоляции?

На минувшей неделе турецкий телеканал A Haber со ссылкой на неназванный источник в МИД Турции анонсировал новую встречу в сентябре армянского спецпредставителя Рубена Рубиняна с его турецким коллегой Сердаром Кылычем. До того стороны договорились как можно быстрее открыть армяно-турецкую сухопутную границу для граждан третьих стран. Теперь же контакты продолжатся для обсуждения технических вопросов и составления дорожной карты. Также была информация, что встреча пройдет в турецком городе Карс без посредничества третьих стран. Однако в Ереване это опровергли.

Договоренности о новой встрече спецпредставителей Армении и Турции на данный момент нет, — заявил официальный представитель армянского МИД Ваан Унанян.

После этого армянские СМИ стали возмущаться, что Анкара «диктует» Еревану не только повестку встреч, но и даже график. Таким образом противоречивые заявления официальных лиц стали для армян почти что подтверждением идеи о невозможности мира с турками.

Дело в том, что Баку после второй войны в Карабахе приступил к процессу восстановления разрушенной инфраструктуры региона, в котором также участвуют турецкие компании, возвращая туда вынужденных переселенцев, а, самое главное — разблокируя транспортные и экономические коммуникации. Это, безусловно, на руку всем странам региона, но наибольшую выгоду должна получить Армения, находящаяся сегодня в изоляции (армяно-турецкая граница закрыта с 1993 года после возникновения карабахского конфликта).

Однако в Ереване эти выгодные условия и добрососедские отношения с приграничными странами ставят ниже принципиальных исторических вопросов: армянская сторона требует от турок международного признания геноцида армян в Османской империи, а от азербайджанцев — решения статуса Карабаха. Только вот добиться этого у них вряд ли получится — в переговорном процессе Ереван сегодня находится на проигрышных позициях, как и армянская армия после 44-дневной войны 2020 года. Поэтому принятие реалий и мир с турками — чуть ли не единственный способ спасти экономику или хотя бы не навредить ей еще больше. Тем более что Турция настроена на нормализацию отношений.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Турция — враг, но в то же время сосед

Какие бы препятствия ни чинила армянская оппозиция, власти в Ереване все же отдают себе отчет в необходимости помириться с Анкарой. «Настало время управлять этой враждой», — говорил еще год назад армянский премьер-министр Никол Пашинян. Но дипломатического прорыва удалось добиться только совсем недавно. После встречи спецпредставителей Турции и Армении в начале июля Пашинян впервые за время своего правления переговорил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Оба выразили надежду, что достигнутые между странами договоренности будут реализованы в ближайшее время.

Кроме того, армянские власти впервые заговорили о вероятности заключить мирный договор с Баку без окончательного решения статуса Карабаха. Понятно, что такие заявления взбудоражили оппозицию страны и вызвали новую волну протестов. Однако само появление таких заявлений от официальных лиц дало надежду на скорейшее решение всех противоречий.

В самой Турции о важности наладить отношения говорят регулярно. Однако высокопоставленные чиновники понимают, что «укрепление доверия» с Арменией — довольно сложный процесс, поэтому проходить он должен поэтапно.

На первом этапе, вместо того чтобы поддаваться большим надеждам и испытывать большие разочарования, мы договорились с Арменией добиваться прогресса шаг за шагом. В настоящее время разрабатываются меры укрепления доверия между странами. Мы можем столкнуться с процессом, который потребует более длительной работы по открытию границы, — пишет Hürriyet.

Только, казалось бы, стороны начали двигаться по тропе мира, как снова все застопорилось. В начале августа у армяно-азербайджанской границы был убит военнослужащий азербайджанский срочник Анар Кязымов. Баку в ответ провел специальную операцию «Возмездие». Азербайджан вновь указал на нарушение Арменией четвертого пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому она обязуется вывести с территории Карабаха все незаконные военные формирования.

Разумеется, турецкие власти возмутились очередной эскалацией на границе двух стран. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу вновь призвал Армению «не заниматься провокациями».

Турция в Карабахе была на стороне правого. Когда начались столкновения, мы поддерживали освобождение территорий Азербайджана. Затем мы продолжили усилия по региональному сотрудничеству. Сейчас мы напоминаем Армении, чтобы она не продолжала провокации. Наша солидарность с Азербайджаном будет продолжаться. Пусть друзья и враги знают, что Азербайджан никогда не останется один! — подчеркнул Чавушоглу.

Турецкий министр очень обидел армянскую оппозицию, которую поддерживают бывшие власти Армении. Они всегда выступали против нормализации отношений с Турцией, поэтому их комментарии не так важны для интересов двух стран, заявил в беседе с NEWS.ru председатель правления Аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян. При этом, по его словам, в армянском обществе всегда были люди, которые воспринимали ситуацию более рационально и считали, что надо попытаться нормализовать отношения.

Надо попытаться вступить в диалог вне зависимости от того, чего требует Турция. Главная проблема в том, что Анкара всегда ставит предварительные условия перед Ереваном. Раньше и армянская сторона требовала признания геноцида. Сегодня же Армения никаких предварительных условий не ставит. А вот предусловие Турции связано с армяно-азербайджанскими отношениями. Баку после победы в войне находится в гораздо более выгодном положении. Очевидно, что Турция и Россия поддерживают Азербайджан. Когда мы сопротивляемся этому, Анкара нас обвиняет в нежелании налаживать отношения. Турция должна разделить эти отношения, — сказал Григорян.

Мирная повестка с Анкарой очень важна для Еревана, продолжает эксперт. По его словам, Армения понесла огромные потери в результате войны 2020 года, поэтому сегодня находится в очень слабом положении. Так что нормализация отношений с Турцией и открытие границы, безусловно, сыграют положительную роль.

Повестка мира — безальтернативна и правильна. Других вариантов для Армении нет. Нам нужен мир и не нужна новая война. Но у нас есть силы, которые против, поэтому полного консенсуса внутри страны нет, — заключил Григорян.

Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Но и Турция заинтересована в мире не меньше. Через территорию Южного Кавказа могут пройти чрезвычайно важные для Анкары транспортные и энергетические коммуникации, отметил в беседе с NEWS.ru директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев. В этом вопросе, по словам эксперта, стратегическое значение имеет скорейший запуск Зангезурского коридора (маршрут, который должен связать Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана с Нахичеванью) — одно из главных противоречий Баку и Еревана.

Зангезурский коридор нужен для активизации логистической системы на Южном Кавказе. Так Турция увеличит поставки своей продукции и наладит непосредственную связь с тюркским миром. Если удастся договориться о запуске этого маршрута, Турция сможет замкнуть на себе логистические цепочки и стать региональным центром в контексте логистики, продовольствия и энергетики, — рассказал Гаджиев.

При этом нормализация армяно-турецких отношений в отрыве от геополитики очень затруднительна. Четкая позиция Турции в отношении Азербайджана хорошо известна, отмечает эксперт. По его словам, эти братские республики поддерживают друг друга во всем.

Турция в последнее время позиционирует себя в качестве игрока, чья позиция имеет отражение в глобальной политике. Это мы видели и в контексте сирийского урегулирования, и в вопросе заключения «продуктовой сделки» для перевозки зерна из украинских портов. Противоречия с Арменией создают некие неудобства. Турция заинтересована в том, чтобы нормализовать отношения. Однако понятно, что мирная повестка зависит от выполнения Баку и Ереваном трехсторонних договоренностей. Такой однобокий подход не вписывается в саму суть посредничества. Здесь возникает конфликт между амбициями Турции и реальностью в регионе. Турция позиционирует себя в качестве лидера, посредника, региональной державы, которая заинтересована в обеспечении мира и стабильности. Но отказываться от поддержки Азербайджана она не собирается, — заключил Гаджиев.

Действительно, в вопросе поддержки азербайджанских друзей Турция довольна категорична. Однако также стоит понимать, что разблокирование коммуникаций между Турцией и Арменией не имеет абсолютно никакого смысла, пока границы между Ереваном и Баку все еще закрыты. Именно поэтому Эрдоган почти в каждом своем выступлении говорит о важности армянской стороны принять новые реалии в регионе и удовлетворить требования Азербайджана.