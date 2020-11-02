Пенсионеры вышли на акцию протеста в Минске

https://static.news.ru/photo/b28a338e-1d01-11eb-b249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/ТАСС

«Марш пенсионеров», направленный против президента Белоруссии Александра Лукашенко, начался на площади Независимости в Минске.

Участники акции начали шествие от Красного костёла по проспекту Независимости через площадь Победы и Октябрьскую площадь к площади Якуба Коласа. По оценке корреспондента российского государственного агентства РИА Новости, в мероприятии учувствуют несколько сотен человек.

До начала марша несколько сотрудников милиции дежурили у Красного костёла. Один из силовиков снимал происходящее на видеокамеру, а другой по мегафону говорил, что акция не согласована с властями и призывал людей разойтись. Активисты отвечали на это криками «Позор», «Живёт Беларусь» и «Не забудем, не простим». Кроме того, многие участники мероприятия несут флаги и зонтики в расцветке бело-красно-белого флага.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

Как писал NEWS.ru, Белоруссия ограничила 29 октября въезд через наземные пропуска отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы и Польши. Погранкомитет сообщает, что эта мера принята из-за эпидемической обстановки.