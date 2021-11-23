Патрушев назвал перевозку мигрантов «крайне циничным бизнесом»

Организация перевозки мигрантов в Евросоюз через Белоруссию превратилась в прибыльный и циничный бизнес, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». По его словам, в Белоруссию идёт хорошо организованный наплыв мигрантов путём использования возможностей безвизового режима. Он отметил, что с польской стороны границы прорвавшихся беженцев также за деньги переправляют в ФРГ.

В основном из числа курдов сформированы группировки, организующие и обеспечивающие перевозки мигрантов в Европу. Использование транзита через Белоруссию стало прибыльным и крайне циничным бизнесом, — сказал Патрушев.

Он отметил, что интерес мигрантов к ФРГ вызван пособиями, которые в 4-5 раз выше, чем в доход беженцев в странах их гражданства. Патрушев сообщил, что в Белоруссию нелегалы прибывают не самолётами «Белавиа», а, как правило, чартерными рейсами. В Европе их часто ждут ранее эмигрировавшие знакомые и родственники.

Секретарь Совбеза добавил, что данный бизнес хорошо организован и в польской приграничной зоне, откуда прорвавшихся беженцев за определённую сумму направляют в Германию.

Ранее стало известно, что мигранты на польско-белорусской границе нашли ещё один способ проникнуть на территорию Евросоюза. Они пытаются перебраться через пограничную реку Буг на понтонах, чтобы попасть в Любельское воеводство Польши. За сутки они предпринимают несколько десятков попыток, сообщил замминистра национальной обороны Польши Войчех Скуркевич.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Польские власти не исключили закрытия границ с Белоруссией на фоне осложнения ситуации. Сейчас закрыт только автодорожный пункт пропуска «Кузница». В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужно противостояние с Польшей, потому что обострение отношений может привести к войне.