Патрушев и Алиев обсудили в Баку укрепление региональной стабильности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым укрепление региональной стабильности, сообщается на сайте Совбеза РФ. В ходе переговоров стороны обсудили российско-азербайджанское сотрудничество в различных сферах.

Обсужден широкий круг вопросов российско-азербайджанского сотрудничества в различных сферах. Сделан акцент на темах, связанных с обеспечением и укреплением региональной и международной безопасности и стабильности, — сказано в сообщении.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана могут провести трехсторонние переговоры 12 октября в Бишкеке на саммите стран СНГ. По его словам, Баку уже дал согласие на проведение встречи. Однако впоследствии Пашинян отказался от поездки в Бишкек.

Галузин подчеркнул, что союзнические отношения с Арменией и Азербайджаном определяют особенную роль России как посредника в урегулировании конфликта. Замглавы МИД РФ уточнил, что Москва готова продолжать свою миссию в качестве посредника в полном соответствии с трехсторонними договоренностями.