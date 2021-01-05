Патриарх Кирилл призвал власти Белоруссии решить все свои вопросы

https://static.news.ru/photo/057f5194-50df-11eb-aca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Решение вопросов, которые вызывают напряжение в обществе, не стоит откладывать и решать их надо мирно, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Все вопросы нужно решать мирно, но если вопросы существуют, их нужно решать, и это уже обращение и к белорусским властям. Нельзя откладывать в долгий ящик то, что вызывает несогласие и напряжение в обществе, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» патриарх.

Он выразил надежду, что попытки силовыми способами решать политические вопросы в Белоруссии прекратятся, а между властью и народом наладится диалог, «направленный на стабилизацию положения и на всестороннее развитие».

Предстоятель РПЦ сообщил, что белорусский епископат уже обратился к народу с призывом прекратить насилие и пойти по пути примирения. Вспомнил он также Украину, пример которой должен научить всех, «что преобразования в обществе должны проходить таким образом, чтобы они не сопровождались нарастанием внутренней напряжённости и радикализацией отношений между людьми».

Сколько революций уже было, сколько разного рода переворотов, но где, кто и когда посредством насильственных действий достигал мира, покоя, благополучия в обществе? Всегда после революции должен быть долгий период восстановления. Поэтому нужно стремиться к лучшему, не разрушая того, что есть, — заключил патриарх Кирилл.

Как писал NEWS.ru, неверие в пандемию коронавируса и несоблюдение мер предосторожности так же смертельно опасно, как и неверие в Бога, заявил ранее патриарх Кирилл. Он подчеркнул, что любая неосторожность во время пандемии может стать причиной вспышки заболевания, и призвал прихожан вести себя в соответствии с требованиями современной медицины. Патриарх также порекомендовал соблюдать меры предосторожности при посещении храмов, а также больше времени уделять семье.