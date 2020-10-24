В Казахстане авиакомпаниям запретят посадку пассажиров без ПЦР-справок

https://static.news.ru/photo/e9847970-1799-11eb-bc1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Казахстанским авиакомпаниям запретят сажать в самолёты пассажиров, у которых нет ПЦР-справок с результатами тестов на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр страны Аскар Мамин.

Он поручил заняться этим вопросом сотрудникам Министерства индустрии и инфраструктурного развития государства. Указ премьера был озвучен на селекторном заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса в Казахстане.

Также Мамин поручил ускорить поставку рентген-аппаратов и передвижных медицинских комплексов, сообщает сайт кабмина.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на фоне угрозы распространения коронавируса призвал носить медицинские маски, а также здороваться коленом или локтем. Об этом он сказал во время визита в Туркмению.

В июне 2020 года тест Назарбаева на COVID-19 показал положительный результат, в связи с чем он ушёл на самоизоляцию.