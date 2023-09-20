«Пашиняна — в отставку»: как Армения протестовала у здания правительства

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Участники протестной акции и сотрудники правоохранительных органов на площади Республики

Вечером 19 сентября у здания правительства в Ереване начались акции протеста за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такая реакция общественности последовала после начала антитеррористической операции Азербайджана в Карабахе, где Баку намерен «восстановить конституционный строй». Митингующие обеспокоены ситуацией в регионе и требуют от армянских властей решительных действий.

Помимо этого, всю ночь с 19 на 20 сентября протестующие блокировали посольство РФ в Армении. Демонстранты требовали от Москвы и российских миротворцев в Карабахе принять меры для прекращения военных действий азербайджанской армии. Они выкрикивали антироссийские лозунги и оскорбительные выражения в адрес российских властей. К утру полиции удалось разблокировать здание дипмиссии.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Карабахе. Основной ее целью является восстановление конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская армия будет наносить удары исключительно по военным объектам, гражданские и инфраструктурные объекты не атакуются.

Как проходят митинги в Ереване — в фотогалерее NEWS.ru.