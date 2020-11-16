Пашиняна обвинили в развязывании гражданской войны

https://static.news.ru/photo/2a28a878-27cd-11eb-a134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес протестующих посчитали призывом к гражданской войне.

Глава правительства на своей странице в Facebook назвал участников протестов «скулящими под стенами», отметив, что ждёт армию, чтобы разобраться с ними. Общественные и политические деятели осудили это заявление и назвали его призывом к гражданской войне.

Это заявление вдвойне опасно на фоне слов со стороны вооружённых лиц в военной форме, содержащих призывы к насилию и убийствам. Призываю всех проявить сдержанность. Правоохранительные органы обязаны действовать в соответствии с законом, — цитирует омбудсмена Армении Армана Тотояна «Интерфакс».

В свою очередь руководитель офиса Пашиняна Вараг Сисерян подал заявление об отставке и вышел из партии «Гражданский договор». Ещё одна сторонница премьера Гаяне Абраамян заявила о своём уходе из парламента. Также полномочия сложили ещё два депутата Тагуи Товмасян и Вардан Атабекян.

По их словам, армянские власти совершают ошибку за ошибкой вместо того, чтобы идти к исправлению ситуации, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что суд не стал отправлять под арест бывшего главу СНБ Армении, руководителя партии «Родина» Артура Ванецяна, которого обвиняют в подготовке убийства Никола Пашиняна. Политика освободили из-под стражи. Ванецян вышел к своим сторонникам, которые ожидали его у здания суда, и заявил, что не совершал никаких преступлений.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.