Пашинян заявил об открытии Лачинского коридора

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В понедельник, 16 ноября, будет открыт Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. Об этом на выступлении в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Дорога через Лачинский коридор откроется сегодня и будет безопасно функционировать, — сказал он.

Пашинян прибыл в парламент, чтобы встретиться с депутатами правящей партии «Мой шаг». Он выразил сожаление, что на встречу не явились представители оппозиции. Премьер подчеркнул, что готов ответить на вопросы.

Кроме того, политик подчеркнул, что важнейшим вопросом на предстоящих переговоров по Нагорному Карабаху является определение его статуса.

Повестка переговоров формируется, разумеется, важнейшим вопросом является статус Карабаха, есть также вопросы возвращения беженцев, безопасности, а также экономической деятельности и развития, — отметил премьер.

Ранее, как писал NEWS.ru, оппозиционная партия «Процветающая Армения» выразила сожаление в связи с тем, что Пашинян слишком поздно согласился встретиться со своими политическими оппонентами. Единственный вопрос на повестке такой встречи теперь — отставка главы правительства.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

В рамках договорённостей в Нагорном Карабахе будут размещены 1960 российских миротворцев. Пашинян назвал себя ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, он понимает, что должен предстать перед «судом народа». Премьер также заявил о необходимости диалога с военными, оппозицией и правительством.