Пашинян заявил об общих взглядах на стратегическое будущее у РФ и Армении

https://static.news.ru/photo/95762828-2be0-11eb-9ad5-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: MID_RF/twitter.com

Россия и Армения имеют общие взгляды на стратегическое будущее. Об этом на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Я думаю, что нам нужно ещё раз сверить наши стратегические видения по поводу ближайшего и стратегического будущего, и я уверен, что по этому поводу у нас в целом общие взгляды, общие планы, и по итогам сегодняшних переговоров мы должны это констатировать, — приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

Премьер заявил, помимо этого, о важности возвращения беженцев. Он заметил, что не решён полностью вопрос безопасного возвращения людей в отдельные районы Карабаха. Лавров, со своей стороны, добавил, что Россия поддерживает необходимость возвращения беженцев и решения всех гуманитарных вопросов.

Как писал NEWS.ru, после достижения перемирия по конфликту в Нагорном Карабахе необходимо соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Армении Вагаршаком Арутюняном.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.