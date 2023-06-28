Пашинян заявил о высоком риске дестабилизации ситуации на Южном Кавказе

Фото: МО РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил о высоком риске дестабилизации ситуации на Южном Кавказе. В своем Twitter он призвал международное сообщество принять меры для обеспечения безопасности людей, проживающих на территории Карабаха.

Мы призываем международное сообщество предпринять практические шаги для обеспечения прав и безопасности народа Карабаха. В то же время Лачинский коридор остается незаконно заблокированным, на сегодняшний день имеется четверо пострадавших в результате атаки Азербайджана с использованием беспилотника. Существует высокий риск дестабилизации ситуации на Южном Кавказе, — написал Пашинян.

23 июня представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает Баку разблокировать в полном объеме движение по Лачинскому коридору. В дипломатическом ведомстве отметили, что РФ продолжит прикладывать активные усилия по урегулированию ситуации вокруг региона в ходе контактов с Арменией и Азербайджаном.

Ранее посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении в связи со стрельбой в районе погранично-пропускного пункта «Лачин». В армянском дипведомстве выразили российскому дипломату резкое недовольство из-за инцидента. В Ереване пояснили, что вызвали посла РФ в связи с «вовлечением в инцидент российских миротворцев».