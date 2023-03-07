Пашинян заявил о противоречивой позиции Баку по урегулированию отношений

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Премьер-министр Никол Пашинян принял американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, старшего советника по переговорам на Кавказе Луиса Боно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан утверждает о готовности к диалогу с представителями Карабаха, но при этом совершает «террористические действия». Армянский премьер сообщил об этом в ходе встречи со старшим советником госсекретаря США Льюсом Боно в Ереване, передает Sputnik Армения. На переговорах Пашинян и Боно затронули вопросы урегулирования отношений Армении и Азербайджана и ситуацию вокруг Карабаха.

Премьер Армении обратил внимание советника Госдепа на инцидент, произошедший в Карабахе 5 марта. Пашинян вновь выступил с обвинениями Баку из-за перестрелки на дороге вблизи Лачинского коридора. Премьер-министр заявил, что вследствие «террористических действий» Азербайджана погибли три сотрудника паспортно-визового управления полиции и еще один получил ранение.

В Минобороны Азербайджана ранее заявили, что перестрелку 5 марта начала армянская сторона. В ведомстве сообщили, что члены армянской вооруженной группы открыли огонь по азербайджанским военнослужащим при подходе к машине, в результате чего двое бойцов погибли и один получил ранение. Ответным огнем трое членов незаконной армянской группировки были убиты и один ранен. В Баку подчеркнули, что со стороны Еревана была предпринята попытка перебросить военных, технику и боеприпасы по автодороге Ханкенди — Халфали — Туршсу в Азербайджан.

МО Азербайджана указывало, что перевозка военных грузов, отправка и ротация личного состава ВС Армении на территорию страны должны прекратиться раз и навсегда. Азербайджан потребовал полностью вывести армянские войска, предупредив, что в противном случае Баку будет вынужден применить меры для разоружения и нейтрализации незаконных армянских формирований.

Российский МИД ранее призвал Армению и Азербайджан к сдержанности. Москва выразила серьезную озабоченность в связи с обострением напряженности в зоне карабахского конфликта и подчеркнула необходимость соблюдения положений трехстороннего заявления лидеров РФ, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и военных действий.