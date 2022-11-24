Пашинян заявил о подвижках в восстановлении железной дороги с Азербайджаном

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил о положительных подвижках по открытию железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахчыванской автономной республикой, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». Речь идет о дороге Горадиз-Мегри-Ордубад-Садарак-Ерасх.

В ходе вчерашних обсуждений с президентом России мы получили определенные импульсы или информацию <...> может появиться существенная и серьезная возможность, чтобы мы начали работы по восстановлению железной дороги, — сказал Пашинян.

23 ноября в Ереване состоялся саммит лидеров стран ОДКБ, в котором приняли участие президенты России и Армении. Лидеры стран обсуждали вопрос о продлении миротворческой миссии в Армении, а также судьбу мирного договора между Арменией и Азербайджаном. По итогам саммита Пашинян назвал обсуждения открытыми, искренними и положительными, несмотря на неподписание декларации и заявления по оказанию помощи Армении.

Премьер Армении заявил, что документы недостаточно доработаны, и он не готов их подписать в таком виде. Он подчеркнул, что Ереван ждет от ОДКБ политической оценки действий Азербайджана против Армении. По его словам, это важно как с моральной точки зрения, так и с точки зрения восстановления территориальной целостности страны. При этом Пашинян выразил надежду, что эти документы будут подписаны после соответствующей доработки.