Пашинян заявил о планах по восстановлению военного баланса с Баку

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Ереван имеет серьезные планы по восстановлению военного баланса между Арменией и Азербайджаном, заявил 18 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте. При этом, по его словам, публичное обсуждение вопросов военного характера «может создать угрозы».

Имеем серьезные программы для восстановления (нарушенного военного баланса. — NEWS.ru). Но считаю, что эти вопросы не следует обсуждать публично, — сказал он во время выступления.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку призывает Ереван вернуться к переговорам по мирному соглашению и прекратить торпедировать мирный процесс. Дипломат отметил, что азербайджанская сторона не приемлет обвинения со стороны премьер-министра Армении в том, что Азербайджан совершил провокацию на границе 11 апреля, которая привела к гибели военных с обеих сторон.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян анонсировал встречи представителей Еревана и Баку, которые состоятся в ближайшем будущем. Глава дипведомства уточнил, что с предложениями об организации такой встречи выступают партнеры, заинтересованные в мире и стабильности в регионе.