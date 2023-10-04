Пашинян заявил о готовности уйти в отставку

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов уйти в отставку, если это поможет нормализации ситуации в стране, заявил он во время правительственного часа в парламенте. Однако, по его словам, которые приводит РИА Новости, в этом случае будет «гораздо хуже».

Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло, — сказал премьер.

При этом он отметил, что проведенный им анализ показывает, что в случае отставки произойдет прямо противоположное, поэтому он этого не делает. Также премьер напомнил, что уже дважды подавал в отставку и дважды переизбирался.

Армяне вышли на митинги 19 сентября после того, как Вооруженные силы Азербайджана начали в Карабахе антитеррористическую операцию с целью восстановления конституционного строя. Протестующие призывали Пашиняна вмешаться в ситуацию.

Манифестанты перекрыли центральный проспект армянской столицы, мешали движению транспорта на других улицах города. Первый премьер-министр Армении Вазген Манукян заявлял, что оппозиционеры планируют заблокировать здание правительства и сорвать заседание.

Позже Совет нацбезопасности Армении заявил, что в стране готовился госпереворот, к которому причастны члены общественной организации «Крестоносцы» и иные люди с антиправительственными взглядами.