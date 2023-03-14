Пашинян заявил о готовности Еревана к трехсторонней встрече Пашинян: Ереван готов к трехсторонней встрече глав МИД Армении, Азербайджана и России в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Ереван готов к проведению трехсторонней встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России в Москве, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что в ближайшее время министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится в РФ для обсуждения этого вопроса.

Мы готовы к встрече. В Москве этот вопрос будет обсужден, — сказал Пашинян.

Глава армянского кабмина также отметил, что Армения не отказывалась от трехсторонней встречи в декабре прошлого года, а просила отложить ее.

Ранее премьер заявил, что Ереван получил ответ Баку по проекту мирного договора. Он отметил, что прогресс есть, но остаются фундаментальные проблемы. Глава правительства подчеркнул, что любой договор с Азербайджаном должен иметь международные гарантии.

Армянская сторона считает, что Азербайджан при помощи мирного договора пытается сформировать территориальные претензии или притязания к Армении, что является красной линией для Еревана. Кроме того, своими предложениями Азербайджан, по словам Пашиняна, пытается получить мандат с подписью Армении на проведение геноцида или этнических чисток в Карабахе, что недопустимо.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов ранее написал в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что Армения не заинтересована в обеспечении прозрачного функционирования Лачинской дороги. По его словам, Ереван хочет использовать этот коридор исключительно в своих целях, так как отказался от установки КПП при въезде.