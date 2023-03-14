Ереван готов к проведению трехсторонней встречи глав МИД Армении, Азербайджана и России в Москве, заявил на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что в ближайшее время министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится в РФ для обсуждения этого вопроса.
Мы готовы к встрече. В Москве этот вопрос будет обсужден, — сказал Пашинян.
Глава армянского кабмина также отметил, что Армения не отказывалась от трехсторонней встречи в декабре прошлого года, а просила отложить ее.
Ранее премьер заявил, что Ереван получил ответ Баку по проекту мирного договора. Он отметил, что прогресс есть, но остаются фундаментальные проблемы. Глава правительства подчеркнул, что любой договор с Азербайджаном должен иметь международные гарантии.
Армянская сторона считает, что Азербайджан при помощи мирного договора пытается сформировать территориальные претензии или притязания к Армении, что является красной линией для Еревана. Кроме того, своими предложениями Азербайджан, по словам Пашиняна, пытается получить мандат с подписью Армении на проведение геноцида или этнических чисток в Карабахе, что недопустимо.
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов ранее написал в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, что Армения не заинтересована в обеспечении прозрачного функционирования Лачинской дороги. По его словам, Ереван хочет использовать этот коридор исключительно в своих целях, так как отказался от установки КПП при въезде.