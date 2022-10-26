Пашинян заявил, что желает подписания мира с Баку до конца 2022 года

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что желает подписать мирный договор с Азербайджаном до конца 2022 года, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». В ходе «правительственного часа» политик заверил, что армянская сторона сделает все возможное для того, чтобы это осуществилось.

Я желаю, чтобы до конца года соглашение о мире было подписано. Насколько это реально? Мы приложим все усилия, чтобы это было реально, — заявил Пашинян.

По словам премьера, армянские власти надеются, что до подписания мирного договора завершатся работы по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Пашинян также сообщил о том, что Ереван инициирует внеочередное заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в ближайшее время. Премьер подчеркнул, что в ходе встречи страны-участницы организации обсудят отчет по итогам визита миссии и генсека организации в Армению после конфликта на армяно-азербайджанской границе. По словам главы кабмина Армении, страна ждет от партнеров по ОДКБ оценки событий и принятия дорожной карты для восстановления территориальной целостности.

Ранее спикер нижней палаты Армении Ален Симонян выразил надежду на скорейшее подписание соглашения о мире между Баку и Ереваном.

14 октября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в ходе четырехсторонней встречи Азербайджан — Армения — Франция — Евросоюз, прошедшей 6 октября в Праге, Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Указанный пункт станет основой мирного договора, сообщил азербайджанский дипломат во время трехсторонних переговоров в Астане с главами МИД России и Армении Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном.