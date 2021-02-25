Пашинян о своей отставке: «Пусть народ застрелит меня на площади»

https://static.news.ru/photo/f9f065b6-7767-11eb-9e47-96000091f725_660.jpg Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос его отставки должен решать народ республики. Он добавил, что попытка переворота в стране не увенчается успехом.

В настоящее время политик в окружении сторонников идёт шествием по улицам Еревана. В аккаунте главы кабмина в Facebook ведётся прямая трансляция его общения с представителями СМИ.

После войны [в Нагорном Карабахе] я очень много думал об отставке. Но потом я сказал, что стал премьером не по своей воле, а так решил народ. И народ должен решить вопрос моего ухода. Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади, — цитирует премьера «Интерфакс».

Кроме того, Пашинян призвал военных страны защищать границы и заниматься своим делом.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. Вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога президент Владимир Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Кроме того, требуют ухода Пашиняна и оппозиционные партии, которые призвали своих сторонников к забастовкам.

Ранее известный российский журналист и медиаменеджер Арам Габрелянов высказал своё мнение о политическом будущем армянского премьер-министра Никола Пашиняна. По его мнению, Пашинян однозначно должен подать в отставку для того, чтобы в стране наступил порядок, писал NEWS.ru.