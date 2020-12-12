Пашинян заявил, что уйдёт в отставку только по желанию граждан Армении

https://static.news.ru/photo/7995b126-3de9-11eb-b962-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: nikol.pashinyan/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует уходить в отставку. Он отметил, что покинет пост только посредством волеизъявления народа. В стране несколько недель продолжаются протесты. Митингующие требуют от политика сложить свои полномочия.

Кроме того, руководитель кабмина республики объявил с 19 декабря 2020 года трёхдневный траур по погибшим во время конфликта в Нагорном Карабахе.

От статуса, данного мне народом, я могу отказаться, только опираясь на достоверные результаты волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления нет, продолжу выполнять функции премьер-министра, — добавил Пашинян.

Он также отметил, что в ближайшее время начнётся обмен военнопленными. Об этом премьер рассказал во время обращения к жителям страны на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны. В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших.

В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня. 12 декабря в Минобороны Азербайджана заявили, что были вынуждены ответить на провокационные действия армянской стороны в Нагорном Карабахе, но в настоящее время режим прекращения огня соблюдается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что значение Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе всё больше снижается. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями МГ от США и Франции, ноябрьское заявление о прекращении огня стало возможным лишь благодаря активной роли Москвы и президента РФ Владимира Путина в частности.