Пашинян заявил, что уйдёт в отставку только по желанию граждан Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не планирует уходить в отставку. Он отметил, что покинет пост только посредством волеизъявления народа. В стране несколько недель продолжаются протесты. Митингующие требуют от политика сложить свои полномочия.
Кроме того, руководитель кабмина республики объявил с 19 декабря 2020 года трёхдневный траур по погибшим во время конфликта в Нагорном Карабахе.
От статуса, данного мне народом, я могу отказаться, только опираясь на достоверные результаты волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления нет, продолжу выполнять функции премьер-министра, — добавил Пашинян.
Он также отметил, что в ближайшее время начнётся обмен военнопленными. Об этом премьер
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны. В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших.
В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня. 12 декабря в Минобороны Азербайджана заявили, что были вынуждены ответить на провокационные действия армянской стороны в Нагорном Карабахе, но в настоящее время режим прекращения огня соблюдается.
Ранее NEWS.ru сообщал, что значение Минской группы (МГ) ОБСЕ по урегулированию в Нагорном Карабахе всё больше снижается. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с сопредседателями МГ от США и Франции, ноябрьское заявление о прекращении огня стало возможным лишь благодаря активной роли Москвы и президента РФ Владимира Путина в частности.