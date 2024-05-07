Пашинян заявил, что обсудит с Путиным ряд накопившихся проблем

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что 8 мая прилетит в Москву и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Sputnik Армения. По его словам, в отношениях с Россией есть множество накопившихся проблем. В российской столице он также будет председательствовать на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

У меня будет двусторонняя встреча с президентом РФ. Повестка с Россией очень обширная. И вы знаете, что за этот период накопилось множество проблем... Обсуждение этих проблем направлено на устранение негативных аспектов из контекста дружественных отношений между Арменией и Россией, — сказал он журналистам.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Пашинян встретятся 8 мая, на следующий день после церемонии инаугурации российского лидера. По его словам, контакты двух стран «заметно сократились».

Ушаков отметил, что между Россией и Арменией «накопились проблемные вопросы». Лидеры «откровенно обсудят» эти темы в рамках двусторонних переговоров, поделился ожиданиями от встречи помощник главы государства. Ушаков напомнил, что Путин и Пашинян «практически не общались» с последней встречи в декабре 2023 года.