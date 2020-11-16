Пашинян рассказал, какие условия по Нагорному Карабаху ему предлагали

https://static.news.ru/photo/df0a4636-27e9-11eb-a9d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ему не предлагали лучших условий для прекращения боёв в Нагорном Карабахе.

Так он ответил на вопрос, получал ли он на различных этапах боевых действий предложения по передаче Азербайджану районов вокруг Карабаха на более благоприятных условиях.

Не было документов. Была та же логика, что и до начала войны — передача территорий Азербайджану, в том числе Шуши. Так было и перед войной, так было с 2016 года, — сказал он во время пресс-конференции, которая состоялась в онлайн-режиме.

По его словам, Армения была вынуждена затягивать согласование этих предложений.

Пашинян добавил, что можно было предотвратить войну, сдав указанные районы, однако власти Армении «решили бороться», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что отставка не входит в повестку премьер-министра Армении. По его словам, он не собирается покидать свой пост, как того требует оппозиция.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.