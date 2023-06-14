Пашинян заявил о желании разблокировать все коммуникации в регионе

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Никол Пашинян

Армения заинтересована в разблокировке всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе, заявил на встрече с зампредом российского правительства Алексеем Оверчуком в Ереване премьер-министр республики Никол Пашинян. Он подчеркнул, что армянская сторона уважает территориальную целостность всех стран, через которые проходят объекты инфраструктуры, и будет исходить из этого, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Мы заинтересованы в открытии всех транспортных и экономических коммуникаций в регионе, основываясь на суверенитете и правомочности сторон, через территорию которых проходит возможная инфраструктура, — сказал Пашинян.

В свою очередь российский вице-премьер отметил, что на днях в Сочи состоялась содержательная встреча глав кабминов РФ и Армении. Также он рассказал, что в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился на 96%.

На встрече с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным в Сочи Пашинян ранее заявил, что работа по разблокировке автомобильных дорог и прочих транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном идет, уже ощущается значительный прогресс. По его словам, речь идет о коммуникациях, прописанных в трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.