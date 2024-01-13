Пашинян заявил, что готов подписать с Баку договор о контроле вооружений

Фото: МИД РФ

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать с Азербайджаном договор о взаимном контроле приоритетных вооружений, передает ТАСС. Ранее глава армянского кабмина сообщил, что между Ереваном и Баку были договоренности, согласно которым процесс демаркации и делимитации границ должен основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

Республика Армения и Азербайджан будут иметь возможность заключать конкретные соглашения относительно вооружений и контролировать друг друга с целью выполнения этих соглашений, — сказал Пашинян.

При этом Пашинян заявил, что расценивает последние заявления со стороны Азербайджана как серьезный удар по мирному процессу. Премьер-министр Армении указал, что в Ереване воспринимают недавние высказывания азербайджанского президента Ильхама Алиева как территориальные претензии к республике.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан не намерен зеркально отводить войска от условной границы с Арменией. По его словам, азербайджанские войска не сдвинутся с позиций, занятых в мае 2021 года и в сентябре 2022-го, поскольку граница между государствами пока не определена.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 12 января заявила, что заявления Армении о регрессе по мирному соглашению с Азербайджаном могут быть связаны с визитом в Ереван советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луисом Боном. Она отметила, что армянская сторона применила такую риторику сразу после посещения страны американским дипломатом.