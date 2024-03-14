Пашинян заявил, что Ереван хочет углублять отношения с Евросоюзом Пашинян: у Армении есть политическая воля углублять отношения с Евросоюзом

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Никол Пашинян

Ереван имеет политическую волю продолжать углублять отношения с Европейским союзом, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, которые приводит ТАСС, республика приветствует резолюцию ЕП о том, что может получить статус кандидата на членство в ЕС.

Вчера Европарламент принял резолюцию о более тесных отношениях [Армении] с Евросоюзом. Была принята резолюция о том, что если Армения станет кандидатом на вступление в ЕС, то Европейский парламент должен содействовать данному процессу, — сказал премьер.

Ранее стало известно о желании Европарламента наращивать с Арменией сотрудничество в обороне и укреплять отношения на фоне пересмотра республикой «членства в ОДКБ». Также Еревану предложили подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз.

До этого Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если эта структура не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенитета страны. По его словам, ОДКБ должна выполнить обязательства и признать свою зону ответственности.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена продолжать контакты с Арменией и прояснять ситуацию насчет ее дальнейшего членства в ОДКБ. Песков отметил, что в рамках этого вопроса предстоит много работать.