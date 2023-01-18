Пашинян заявил, что Баку пытается торпедировать мирный процесс

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Баку пытается торпедировать мирный процесс блокировкой Лачинского коридора и агрессивными заявлениями. По его словам, Ереван готов подписать мирный договор на основе Пражского заявления, но действия Баку противоречат его международным обязательствам, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Блокада Лачинского коридора и агрессивные заявления Азербайджана препятствуют мирному процессу. Это фиксирует международное сообщество, но, может, это и есть цель Баку — торпедировать мирный процесс, — подчеркнул Пашинян.

По его словам, целями Еревана в нынешних условиях являются активная дипломатия и усиление государственных институтов, а также приверженность мирной повестке.

Повестка мира — не нирвана, она имеет свои риски, — заключил Пашинян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев также обвинил Армению в срыве переговорного процесса. Он подчеркнул, что причины таких шагов ему неизвестны, но Баку не планирует начинать третью войну с Ереваном. По его словам, Армения должна взять на себя ответственность и выйти на подписание мирного договора, а не затягивать процесс. Баку ждет от Еревана признания территориальной целостности Азербайджана, подчеркнул Алиев.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что заявления Армении по заключению мирного договора с Азербайджаном существенно разнятся, поэтому МИД РФ трудно дать оценку позиции Еревана. По ее словам, на пресс-конференции 10 января Пашинян сообщил и о готовности армянской стороны подписать документ по урегулированию конфликта на основе российских предложений, и о предпочтительности «комплексного решения», предложенного Западом.

Она подчеркнула, что согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку будет опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, что было закреплено в заявлении по итогам саммита в октябре 2022 года в Праге и коренным образом изменило логику переговорного процесса. В документе подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками СССР, когда Карабах был частью Азербайджанской ССР. Захарова отметила, что это обстоятельство сложно игнорировать в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.