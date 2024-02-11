Пашинян заявил, что Армения не поворачивается спиной к России

Армения не поворачивается спиной к России, в частности, в оборонной сфере, задача страны — диверсифицировать отношения с партнерами, что сейчас и делается, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Daily Telegraph. По его словам, республика ведет диалог с разными государствами.

Армения не говорила, что отказывается от сотрудничества с Россией, в частности в сфере безопасности. Мы говорили о диверсификации наших отношений в этой сфере. Но это не значит, что мы разрывает отношения с Россией в этой области. Это значит, что мы налаживаем отношения с ЕС, Францией, США, Ираном, Индией и другими странами. И это на сегодняшний день уже реальность, — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян отмечал, что Армения не обсуждает возможность вступления в НАТО. Глава правительства при этом допустил, что Ереван может переосмыслить участие Армении в ОДКБ.

По словам премьер-министра Армении, ему хочется создать впечатление, будто правительство страны не осознает, насколько «критичны» проблемы ее собственной безопасности. Пашинян отметил, что если бы кто-то в глобальном мире решил, что они ведут себя более расслабленно, чем армянские власти или народ, то они были бы существенно неправы.