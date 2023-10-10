Пашинян заявил, что Армения готова провести встречи в рамках формата «3+3»

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Ереван готов провести встречи в рамках формата «3+3», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, Во время интервью Общественному телеканалу он напомнил, что ранее была достигнута договоренность о проведении подобных переговоров в Тегеране.

Конечно, мы готовы. В свое время была достигнута договоренность, что следующая встреча в формате «3+3» пройдет в Тегеране, — сказал Пашинян.

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и главу армянского правительства на встречу в Брюссель. Отмечалось, что встреча может состояться в конце октября.

5 октября главы Украины и Армении прибыли в испанский город Гранада, в котором проходил саммит Европейского политического сообщества. По словам президента Украины Владимира Зеленского, он обсудил с Пашиняном ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе и межрегиональные экономические проекты.

Алиев между тем отменил назначенный в Гранаде раунд переговоров с армянским лидером. По данным источников, Азербайджану не нужен такой формат, поскольку Баку не видит необходимости обсуждать проблемы региона с далекими от него странами.