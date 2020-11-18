Пашинян высказался против создания правительства национального согласия

https://static.news.ru/photo/38796532-29a5-11eb-ac55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает нужным создание в республике правительства национального согласия на фоне продолжающихся протестов.

Он подчеркнул, что «важно формирование национального согласия». Создание же правительства под таким заголовком не всегда приводит к этому, сообщает «Интерфакс».

Пашинян добавил, что несмотря на кадровые перестановки в кабмине, перемен в его структуре не будет.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване и других городах. Оппозиция требует отставки Пашиняна и пересмотра заключённого соглашения.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ надеются, что происходящие в Армении события не отразятся на реализации договорённостей по Карабаху. При этом ситуацию в республике в ведомстве комментировать отказались, отметив, что это внутреннее дело Армении.