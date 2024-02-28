Пашинян высказался о правах пограничников РФ на границе с Азербайджаном Пашинян: у российских пограничников нет мандата на пребывание в Неркин Ханд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Представители Погранслужбы ФСБ России не имеют мандата на пребывание на участке населенного пункта Неркин Ханд на границе с Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте республики. Он призвал сделать «определенные выводы» из сложившейся ситуации.

Мандата и соглашения на присутствие российских пограничников не существует. Если это означает, что российские пограничники не могут там осуществлять какие-либо функции, связанные с безопасностью, предполагается, что из этого должны быть сделаны определенные выводы, — заявил Пашинян.

По словам премьера, в Армении «никто не заявлял, что участок Неркин Ханда является зоной ответственности России».

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть территорию ереванского аэропорта Звартноц, поскольку они не могут защитить границы Армении. По его мнению, в результате действий представителей РФ границы республики не раз становились «более уязвимыми». Симонян также задался вопросом о целях прибытия сотрудников ФСБ в Карабахе.

Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление Симонян, отметила, что высказывание является примером недружественного поведения. По ее словам, Москва не получала от армянских властей никаких обращений по этому вопросу.