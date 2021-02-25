Никол Пашинян заявил, что не собирается бежать из Армении

https://static.news.ru/photo/52cabcfc-7756-11eb-a055-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: nikolpashinyan_official/instagram.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана заявил, что он и его семья не собираются бежать из страны.

Надеюсь, что вы привыкли к информационному террору. Распространяют самые разные слухи: якобы подготовили самолёт, готовимся сбежать. Мы здесь и ни при каких обстоятельствах не покинем родину. Моя семья здесь, — цитирует РИА Новости Пашиняна.

Ранее эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов сообщил, что перспектива отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в свете его нарастающего конфликта с местными военными выглядит вполне реальной. Как считает аналитик, глава правительства своими непрофессиональными заявлениями настраивает против себя и ту часть общества, которая ещё три года назад привела его к власти.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как премьер-министр республики Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

При этом, полагает аналитик, вероятность военного переворота, о попытке которого заявил Пашинян, крайне мала. Гораздо большую проблему для премьера представляет рост недовольства в обществе, которое, с одной стороны, всё сильнее разочаровано его действиями и эмоциональными высказываниями, с другой — откровенно симпатизирует военным, понёсшим серьёзные потери в ходе обострения в Карабахе осенью прошлого года. Этот комплекс факторов делает отставку вполне вероятной, пусть и не в краткосрочной перспективе, писал NEWS.ru.