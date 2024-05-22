Пашинян высказался о делимитации границы Армении с Азербайджаном Пашинян: процесс делимитации границы с Баку гарантирует безопасность для Еревана

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Никол Пашинян

Процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, который начался с Тавушской области, служит гарантией безопасности для республики, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе своего выступления в парламенте, передает ТАСС. По его словам, процесс также гарантирует независимость и суверенитет Еревана.

Делимитация границ является гарантией безопасности, лучшей гарантии просто не существует. Это также гарантия независимости и суверенитета, — отметил глава армянского кабмина.

Пашинян также добавил, что процесс идет согласно картам Генерального штаба Вооруженных сил СССР от 1976 года. По его словам, он должен будет продолжаться по всей линии границы.

Ранее Никол Пашинян заявил, что страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности помогали Азербайджану во время военных столкновений в Карабахе в 2020 году. По его словам, речь идет о двух государствах, при этом называть эти страны армянский премьер не стал.

До этого глава правительства Армении заявил, что Ереван и Баку не могут представить себе мирный процесс, так как не знают, что это такое. По его словам, ситуация схожа с полетами в космос, которые когда-то казались невероятными.