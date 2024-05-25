Пашинян вышел на связь после ЧП с вертолетом Пашинян подтвердил экстренную посадку своего вертолета из-за погодных условий

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян подтвердил в Twitter (X), что его вертолет совершил экстренную посадку на стадионе в городе Ванадзор. Политик добавил, что с ним все в порядке, а причиной ЧП стали неблагоприятные погодные условия.

Все в порядке. Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил непредвиденную посадку в Ванадзоре. Теперь путь продолжаем на автомобиле, — уточнил премьер.

Об инциденте с воздушным судном Пашиняна стало известно утром 25 мая. По предварительным данным, вертолет направлялся в сторону границы с Грузией. Экипаж принял решение об экстренной посадке в Ванадзоре, расположенном в 132 км к северу от Еревана.

СМИ сообщили, что политик мог направляться в Ташир либо в Баганис. Оба населенных пункта находятся в районе границы с Азербайджаном. В Баганисе недавно была делимитирована граница двух республик.

До этого Никол Пашинян, обращаясь к гражданам страны, заявил, что пограничная служба СНБ взяла на себя охрану государственной границы в Тавушской области. Он также анонсировал реализацию стратегии «Настоящая Армения». Об отводе войск Еревана и Баку в данном районе СНБ Армении сообщала 24 мая, предполагалось, что контролировать ситуацию будут пограничники.