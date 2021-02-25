Пашинян вышел к сторонникам в Ереване

https://static.news.ru/photo/ae9f4974-7767-11eb-8eed-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване.

Он начал своё выступление с минуты молчания в память о погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Мой указ всем служащим армянской армии: господа, занимайтесь вашим делом и защитой территории Армении, это мой указ, никто не может перечить этому, — сказал он.

По его словам, заявление Главного штаба вооружённых сил страны — попытка госпереворота, который не допустит народ. Он уверен, что руководят армией люди, которые многие годы обогащались за счёт ВС, передаёт «Дождь».

Они на площадях пытаются обвинить нас в предательстве. Так здесь же разве столько предателей на этой площади? — подчеркнул он.

Выйти людей на улицу Пашинян призвал в ответ на заявление военных, потребовавших его немедленной отставки. Причиной их недовольства стало отстранение от должности первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе был удостоен звания Национального героя Армении. Незадолго до отставки тот раскритиковал заявление Пашиняна о неэффективности российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Премьер назвал подписанное высшими чинами Генштаба заявление попыткой военного переворота и направил президенту Армену Саркисяну предложение уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна. Между тем, как сообщили в пресс-службе главы республики, тот такое распоряжение пока не подписал, сообщал NEWS.ru.