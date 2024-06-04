Пашинян выразил Путину соболезнования в связи со смертью Чилингарова

Фото: МИД РФ

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи со смертью выдающегося полярника, депутата Госдумы Артура Чилингарова, сообщает пресс-служба армянского правительства. Также глава кабмина попросил российского лидера от имени народа и от себя лично передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Чилингарова.

С глубоким прискорбием воспринял весть о кончине <...> Артура Николаевича Чилингарова. <...> За свою долгую и насыщенную деятельность Артур Николаевич был также удостоен государственных наград Республики Армения за вклад в упрочение и развитие дружбы между Арменией и РФ, — говорится в телеграмме.

О смерти Чилингарова стало известно 1 июня. 84-летний полярник известен как первопроходец благодаря многочисленным смелым экспедициям и достижениям. Как указано в его биографии, первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, внес существенный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни депутата Чилингарова. Он уточнил, что российский лидер долгие годы дружил с исследователем и очень хорошо его знал.