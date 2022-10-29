Армения готова подписать документ о согласии с Азербайджаном Пашинян готов в Сочи подписать документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать документ о согласии с Азербайджаном, который ляжет в основу мирного договора между Баку и Ереваном, передает РИА Новости. По его словам, принятие документа из 15 пунктов может состояться 31 октября в Сочи, в ходе трехсторонней встречи с лидерами России и Азербайджана.

На встрече в понедельник в Сочи я готов принять официально, и если требуется, подписать в формате трехстороннего заявления документ о достижении согласия на основе 15 пунктов. То есть, принять этот документ в качестве основы для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что несмотря на проведение переговоров с лидерами западных стран, Армения достигла договоренностей с Россией касательно урегулирования конфликта в Карабахе еще в начале 2021 года. Пашинян отметил, что именно РФ является гарантом безопасности Карабаха и всей Армении, а потому он готов принимать решения совместно с российскими властями.

29 октября Пашинян заявил, что готов также продлить мандат о пребывании российских миротворцев в Карабахе на 10, 15 или 20 лет. Армянский премьер-министр выразил надежду, что с этой инициативой выступит лично президент России Владимир Путин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал комментировать вопрос о продлении присутствия российских миротворцев в Карабахе и призвал дождаться встречи лидеров России, Армении и Азербайджана.